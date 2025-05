Di nuovo arrestati a Luino nella notte i cugini che avevano aggredito gli agenti a Varese

È la notte della follia sul Lago Maggiore, a Laveno Mombello e a Luino, quella appena trascorsa, con due persone arrestate in flagranza di reato dopo per aver vandalizzato un negozio, rubato 400 € in uno store cinese di prodotti per la casa e aver aggredito i carabinieri.

A finire arrestati sono i due cugini noti già le cronache per aver aggredito agenti della polizia di Stato in pieno centro a Varese un paio di mesi fa . Uno dei due tra l’altro è stato arrestato diverse volte negli ultimi mesi perché non ottemperante ad una misura coercitiva, e l’altro ha in corso procedimenti penali a suo carico il furto di uno scooter.

Sta di fatto che nella serata di ieri è successo il finimondo in due centri del Lago Maggiore con i due sospettati che sono stati fermati dai carabinieri della Stazione di Luino dopo una serie di reati che gli vengono contestati: prima, a Laveno Mombello, l’incendio di rifiuti e la rottura di una vetrina. Poi, in trasferta via treno, l’arrivo a Luino. Qui – sono circa le 21.30 – i cugini entrano in azione e, ubriachi fradici, feriscono il dipendente di un supermercato del centro lasciato in strada strada col naso rotto e di cui si attendono le refertazioni per definire i criteri di procedibilità.

Ma non era ancora finita: c’era ancora la sottrazione del fondo cassa di un negozio dopo aver spaccato gli infissi. I due erano usciti dal carcere lunedì e sono comparsi martedì mattina di fronte al giudice per l’udienza di convalida. Nella gabbia sbadigli, battute e segni di strafottenza nell’attesa dell’inizio dell’udienza. Il pubblico ministero ha chiesto a fronte di quanto contestato per uno degli imputati la custodia cautelare in carcere, per l’altro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice ha convalidato gli arresti e applicato la custodia cautelare in carcere per uno del due arrestati mentre per l’altro l’obbligo di firma: dovrá ogni giorno recarsi al comando dei carabinieri.