Referendum 2025, a Varese un incontro per presentare i quesiti e discutere di lavoro e diritti

Un momento di confronto pubblico per riflettere e discutere sui quesiti referendari che riguarderanno il mondo del lavoro e i diritti dei lavoratori.

È questo il senso dell’incontro-dibattito in programma venerdì 9 maggio alle ore 18.00 a Varese, in via Del Cairo 34, promosso da CGIL Varese e dal coordinamento Varese per i referendum, insieme a unaltrastoriaVArese.

L’appuntamento, che vedrà come relatrice principale Stefania Filetti, Segretaria generale della CGIL di Varese, rappresenta un’occasione importante per approfondire i contenuti della campagna referendaria 2025, che punta a rimettere al centro del dibattito pubblico la tutela del lavoro e il riconoscimento dei diritti fondamentali.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati i cinque quesiti che saranno oggetto del referendum, finalizzati a intervenire su alcune delle questioni più urgenti e delicate in materia di lavoro.

L’incontro a Materia

A Materia, lo spazio libero di Sant’Alessandro (Castronno), si è tenuto da poco un incontro promosso dalla Cgil di Varese, durante il quale sono stati illustrati alla stampa i cinque quesiti referendari che saranno sottoposti al voto nei giorni 8 e 9 giugno. Leggi qui