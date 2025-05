Riapre l’ufficio postale di Taino

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Taino di via Garibaldi, dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane per potenziare i servizi nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Con i lavori di Taino salgono così a 51 gli uffici rinnovati in provincia di Varese. Gli interventi hanno riguardato l’illuminazione, il restyling degli spazi interni, l’introduzione di una postazione ribassata per l’accoglienza e nuove sale consulenza. Oltre ai servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, la sede offre ora anche prestazioni INPS (cedolino pensione, CU, modello OBIS M) e certificati anagrafici per i cittadini registrati nell’ANPR.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.