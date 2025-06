Al Sacro Monte di Varese una mamma cinghiale allatta i suoi cuccioli nel cuore del borgo

L’ultimo avvistamento di cinghiali al Sacro Monte di Varese ha sorpreso molto. La scena, immortalata di notte in un video e pubblicata sulla pagina Instagram del Ristorante Al Borducan, mostra una mamma cinghiale intenta ad allattare i suoi quattro cuccioli proprio di fronte al ristorante, un luogo molto frequentato nel cuore del Sacro Monte.

Questa immagine, che potrebbe sembrare un’eccezione, è in realtà il riflesso di un fenomeno ormai sempre più comune nell’area. I cinghiali, infatti, sono diventati una presenza abituale in zone che un tempo erano considerate sicure e lontane dalla fauna selvatica. L’intensificarsi degli avvistamenti è ormai all’ordine del giorno.

Un fenomeno sempre più visibile

Gli avvistamenti di cinghiali al Sacro Monte non sono certo una novità. Negli ultimi mesi, diversi episodi simili sono stati segnalati dai residenti e immortalati in fotografie e video da turisti e commercianti locali.

Non è raro, infatti, che intere famiglie di cinghiali attraversino le strade del borgo, attirando la curiosità di chi si trova a passeggiare tra i vicoli o a gustarsi un pranzo all’aperto. È diventato quasi un evento consueto vedere i cinghiali che, con la loro presenza massiccia, interagiscono con l’ambiente urbano, creando un contrasto evidente con la tradizionale bellezza storica e naturale del luogo.

In alcuni casi, gli animali sono rimasti incastrati tra le strutture edilizie, come muri e cartelli stradali, provocando preoccupazione tra i residenti che si sono mobilitati per prestare soccorso, talvolta con l’aiuto di ristoratori che conoscono bene la fauna locale.