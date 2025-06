Cna Lombardia Nord Ovest: prima esperienza di fusione nel sistema regionale

Quando Gabriele Rotini, capo di gabinetto di Cna nazionale, intervenuto alla presentazione ufficiale di Cna Lombardia Nord Ovest, nata dall’unione per fusione di Cna Varese e Cna Lario Brianza, ha mostrato la slide delle aggregazioni a livello nazionale, in molti saranno rimasti sorpresi. Nel sistema Cna lombardo questa è la prima volta che accade.

Il soggetto appena nato, che unisce le province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, si colloca in un territorio strategico per il sistema produttivo italiano. «Siamo in una regione straordinariamente importante, che insieme a Veneto ed Emilia-Romagna rappresenta circa il 50 per cento del Pil (prodotto interno lordo, ndr) italiano – ha detto Rotini – In questo contesto la vostra aggregazione rappresenta una sfida fondamentale, sia per accrescere la rappresentanza delle imprese, sia per rafforzare la capacità competitiva del nostro sistema associativo».

Galleria fotografica A ville Ponti la prima assemblea di CNA Lombardia Nord Ovest 4 di 33

LE AGGREGAZIONI VANNO SOSTENUTE

L’operazione lombarda si inserisce in un più ampio processo nazionale di aggregazioni associative avviato da Cna a partire dal 2013. Un percorso che vede Cna nazionale non solo sostenere queste iniziative, ma anche promuoverle attivamente attraverso precisi strumenti statutari e regolamentari. «L’articolo 6 del regolamento attuativo prevede il sostegno concreto a favore delle aggregazioni, non solo in termini politici, ma anche attraverso contributi e strumenti economici» ha spiegato Rotini, ricordando che la decisione di dare vita a Cna Lombardia Nord Ovest è stata approvata all’unanimità dalla direzione nazionale.

QUELLE GIÀ REALIZZATE

Illustrando il quadro delle aggregazioni già realizzate in Italia, Rotini ha citato l’esperienza del Piemonte Nord, che ha unito Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, e quella di Toscana Centro, nata dall’unione di Prato e Pistoia. Altre aggregazioni hanno interessato territori come Campania Nord (Napoli, Caserta, Benevento), Padova-Rovigo, Bari Bat–Brindisi-Taranto, oltre ai percorsi di regionalizzazione già completati in Umbria, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

IN LOMBARDIA C’È CONCORRENZA

«L’aggregazione di Lombardia Nord Ovest assume una valenza ancora maggiore se si considera che in Lombardia Cna si confronta con una forte concorrenza associativa da parte di realtà come Confcommercio e Confartigianato» ha evidenziato il capo di gabinetto di Cna nazionale. «Per questo il nazionale sostiene con convinzione operazioni come la vostra, che rafforzano la presenza di CNA in territori strategici e pongono le basi per nuove opportunità di sviluppo e rappresentanza».

PROGETTI DI AGGREGAZIONE

Guardando al futuro, Rotini ha ricordato che sono in corso ulteriori processi aggregativi in diversi territori: «Ci sono valutazioni aperte su Bergamo e Milano, Asti e Alessandria, Latina e Frosinone. In alcuni casi, infatti, il mantenimento dello status di sede territoriale ha senso solo se c’è una piena capacità di rappresentanza e di gestione associativa. L’aggregazione è oggi uno strumento imprescindibile per rafforzare investimenti, sviluppo organizzativo e presenza sul territorio».