Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 27, 28 e 29 giugno

Sapori pugliesi e schiuma party, feste e fuochi d’artificio, visite guidate e mostre fotografiche. In un fine settimana che si annuncia particolarmente caldo, non mancano a Saronno e nei comuni del Saronnese iniziative per cercare refrigerio in luoghi storici o durante le serate, quando le temperature si abbassano.

Come ogni settimana abbiamo selezionato e diviso per temi gli appuntamenti più interessanti del weekend in città e nei dintorni.

IL METEO

Sarà un altro fine settimana molto caldo: «Temperature elevate e un forte disagio da calore accompagneranno la Lombardia almeno fino alla giornata di domenica con temperature superiori alle medie». Le previsioni dei meteorologi di Arpa Lombardia per il prossimo weekend, non lasciano ben sperare in un po’ di refrigerio, che potrebbe arrivare da lunedì.

INCONTRI, EVENTI E VISITE GUIDATE

CAIRATE – Dal 26 al 29 giugno torna la manifestazione “La Forza è Donna”, promossa dal Comune in collaborazione con Caos – Centro Ascolto Operate al Seno e Fondazione Veronesi. Anche quest’anno, la rassegna sarà dedicata al tema della prevenzione del tumore al seno, con un ricco programma di appuntamenti aperti alla cittadinanza, all’insegna della sensibilizzazione e della solidarietà – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Domenica 29 giugno l’associazione Cantastorie propone una visita guidata alla scoperta delle opere e della storia del Santuario della Beata vergine dei Miracoli – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 28 giugno, si apre a Casa di Marta la mostra “Volti e luoghi della cura”: uno sguardo sulla famiglia come spazio di relazioni. La mostra sarà inaugurata con una mattinata di incontri che prevede anche la presentazione del libro “Di cosa è fatta la speranza” di Emmanuel Exitu – Qui tutte le informazioni

FESTE, FIERE E MERCATINI

Foto di Filippo Impieri

CERIANO LAGHETTO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cerianese: la Festa della Pro Loco, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno. Tre serate all’insegna della musica, della buona cucina e dell’aggregazione animeranno il parco pubblico Il Giardinone e altri spazi del paese – Qui tutte le informazioni

CERIANO LAGHETTO – Sabato 28 giugno nell’ambito della Festa della Pro loco, “La sicurezza non è un giorno”, uno spazio dove si potranno incontrare da vicino le donne e gli uomini di Polizia, Carabinieri, Protezione civile, Polizia locale che ogni giorno lavorano per la sicurezza e la tutela della comunità – Qui tutte le informazioni

ORIGGIO – Venerdì 27 giugno l’Oratorio di Origgio, in via Piantanida 26, si anima con la Festa dell’Oratorio Estivo che celebra la fine del percorso educativo e ricreativo vissuto nei mesi estivi all’interno della comunità parrocchiale. Gran finale con fuochi d’artificio – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Al Quartiere Matteotti, in via Amendola, dal 27 al 29 giugno arriva “La Puglia che ti piglia”, tre giorni animati da stand gastronomici, spettacoli di musica popolare e momenti dedicati alla tradizione – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Domenica 29 giugno torna nel centro storico di Saronno il Mercato di fine mese con le sue bancarelle di artigiani, collezionisti e appassionati di antiquariato, artisti, pittori e hobbisti – Qui tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Schiuma Party sabato 28 giugno per una serata di musica, gusto e divertimento. Appuntamento al Parco Pratone con DJ Paolino, stand gastronomico e atmosfera fluo: la Pro Loco, con il supporto degli Alpini e il patrocinio del Comune, organizza una festa estiva per tutte le età – Qui tutte le informazioni

BAMBINI

TRADATE – Un fine settimana tra natura, letture e viaggi stellari con “Missione Marte” Tante iniziative per adulti e bambini domenica 29 giugno con un nuovo appuntamento all’insegna della scoperta e dell’avventura al Centro didattico scientifico del Parco Pineta – Qui il programma

MUSICA E TEATRO

CASTRONNO – “Provincia inferno?”: il rap varesotto avrà voce a Materia Venerdì 27 giugno, in un incontro tra generazioni con Kaso, Giostra, Teoz, Solo e DJ Ras Toni per riflettere e ascoltare la scena hip-hop locale- Qui tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 28 giugno alle ore 21,30 il cortile di Casa Morandi sarà il palcoscenico della quinta edizione di “Note d’Incanto”, la Rassegna di Musica Vocale Pop Moderna, organizzata dall’associazione saronnese Incanto Musica Vocale Odv con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Saronno – Qui tutte le informazioni

MOSTRE

CAIRATE – Quattro mostre e musica dal vivo: la fotografia protagonista a Cairate con il Gruppo Fotografico Autoscatto. L’inaugurazione sabato 28 giugno, poi le mostre resteranno aperte al pubblico fino al 13 luglio con ingresso gratuito – Qui tutte le informazioni

Incontri, cammini, musica, cinema, laboratori e riflessioni: un luglio ricco di appuntamenti a Materia Spazio Libero, nel cuore di Sant’Alessandro di Castronno. Tutto il programma