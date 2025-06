La stagione dei Gorillas non è ancora finita

NOTIZIARIO UISP del 4 giugno 2025

FOOTBALL AMERICANO – Anche se i campionati tackle – sia giovanili che senior – si sono ufficialmente conclusi, la stagione dei Gorillas Varese, squadra di football affiliata alla Uisp, è tutt’altro che finita. Il club varesino continua infatti a essere protagonista, grazie ai suoi giovani talenti e alle collaborazioni con altre realtà del football italiano.

L’ultimo appuntamento ufficiale della stagione sarà il Torneo Coni, in programma a Monza, dove

scenderanno in campo i giovani Under 14, a conferma dell’impegno del club per la formazione sportiva e personale dei ragazzi sin dai primi passi. Conclusa la stagione agonistica, lo staff Gorillas è già al lavoro per organizzare l’estate, con tante novità ed eventi pensati per coinvolgere atleti, famiglie e nuovi appassionati. Il football americano a Varese continua a crescere, dentro e fuori dal campo.

NAZIONALE – Stop alla violenza in Palestina

Il Forum Terzo Settore si unisce alla forte denuncia da parte di molte reti associative, ong e della società civile, dell’orribile violenza israeliana nei confronti della popolazione palestinese, chiedendo alle istituzioni italiane di promuovere un’azione internazionale per fermare la guerra. Nel corso dell’Assemblea dei soci del 28 maggio, l’ente che rappresenta oltre 100 reti nazionali di terzo settore ha approvato un ordine del giorno sul dramma che si sta consumando nella Striscia di Gaza.

«Il Forum Terzo Settore si è sempre posizionato fermamente per la pace e ha condannato l’uso della forza come soluzione alle crisi internazionali, seguendo i principi dalla Costituzione», si legge nell’incipit del testo, che prosegue: «Nella Striscia di Gaza, la risposta militare israeliana agli attacchi terroristici e al rapimento degli ostaggi civili da parte di Hamas e della Jihad islamica del 7 ottobre 2023 ha causato, in 18 mesi, oltre 52.000 vittime palestinesi, il 59% delle quali donne, anziani e minori. Le restrizioni israeliane all’accesso degli aiuti umanitari, in particolare il blocco di tutti i valichi dal 2 marzo scorso, hanno reso impossibile l’ingresso di beni di prima necessità, tra cui acqua, cibo, medicinali e l’accesso all’energia elettrica. La violenza israeliana non ha risparmiato gli ospedali: quasi 2/3 delle 36 strutture ospedaliere sono state danneggiate o distrutte. Circa 20.000 persone, soprattutto bambini, rischiano di morire a causa di stenti, fame e condizioni sanitarie disastrate».

SPORT PER TUTTI – Nello sport siamo tutti leggenda

Nello sport siamo tutti leggenda. L’Uisp da sempre promuove il valore dello sport per tutti e chi meglio dei nostri ragazzi e ragazze delle palestre di discipline orientali poteva raccontarlo? Per questo il video speciale che verrà diffuso in occasione del lancio del film “Karate Kid Legends”, al cinema dal 5 giugno, è stato realizzato grazie alla collaborazione del Settore di Attività Discipline Orientali Uisp e di alcune società sportive Uisp affiliate: “Palestra Popolare” (Roma); “Fior di loto” (Bologna); “Shin Do Kan” (Firenze); “CSK” (Varese); KDC Academy (Catania).

In Piemonte sono state coinvolte tre associazioni sportive dalle Discipline Orientali Uisp regionale: Dojo Shotokan Sangano, Budokan Karate Caluso e Csks Collegno. Il video precederà l’uscita del film e verrà diffuso attraverso i canali social dell’Uisp. Inoltre, in questi giorni sta partendo una campagna promozionale cobrandizzata sui monitor pubblicitari di oltre duecento postazioni nei Centri commerciali e le vie dello shopping in tutta Italia.