A Duno il clarinetto si fa in quattro: il Quartetto GAMA in concerto per MusiCuvia 2025

Un ensemble giovane ma già capace di conquistare pubblico e critica, che si distingue per la freschezza dell’approccio e per la qualità tecnica delle sue interpretazioni

Sabato 2 agosto, alle ore 20.45, la suggestiva Chiesa dei Santi Giuliano e Basilissa di Duno si riempirà delle sonorità eleganti e coinvolgenti del Quartetto GAMA, protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna musicale MusiCuvia 2025.

Il quartetto, formato da Gaia Zecchini, Manuel Ticozzi, Alberto Viganò e Andrea Pongiluppi, nasce nel 2024 sotto la guida del Maestro Roberto Bocchio, all’interno del Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara. Un ensemble giovane ma già capace di conquistare pubblico e critica, che si distingue per la freschezza dell’approccio e per la qualità tecnica delle sue interpretazioni.

Un’avventura nata dall’amicizia e cresciuta con il talento

Il Quartetto GAMA è il frutto dell’incontro di quattro amici e colleghi, uniti dalla passione per il clarinetto e dalla voglia di sperimentare. In poco più di un anno di attività ha calcato palcoscenici prestigiosi: dall’Auditorium “f.lli Olivieri” di Novara, alla rassegna QuarnaMusica, passando per il NovaraJazz Festival, BA Classica a Busto Arsizio e concerti promossi dall’Associazione Cameristica di Varese.

Premi e riconoscimenti

La qualità artistica del quartetto è già stata premiata in numerosi concorsi: ha ottenuto il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Musica “Città di Stresa” con un punteggio di 98/100, il secondo premio al Concorso “Sono – Spazio” (94/100) e nuovamente il primo premio assoluto al Concorso Nazionale “Villa Oliva”, con l’eccellente punteggio di 99/100.

Un anno ricco di musica

Il 2025 è per il Quartetto GAMA un anno di intensa attività: selezionato dall’Associazione “TORET Artist Tre Sei Zero”, è impegnato in una tournée che lo porterà in varie località italiane, con un’importante tappa prevista al Teatro Vittoria di Torino per il festival MITO SettembreMusica.

La partecipazione alla masterclass del clarinettista Aron Chiesa, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, all’interno del “Festival Fiati” del Conservatorio di Novara, ha rappresentato un ulteriore momento di crescita per i giovani musicisti.

Un appuntamento da non perdere

L’appuntamento di Duno con il Quartetto GAMA promette di essere un’esperienza coinvolgente, capace di unire la ricchezza timbrica del clarinetto alla forza espressiva del repertorio cameristico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per scoprire il programma completo della rassegna MusiCuvia 2025 è possibile visitare il sito ufficiale o seguire gli aggiornamenti sulle pagine social degli organizzatori.