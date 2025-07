Ancora danni da acqua nella notte, tagli piante e allagamenti a Varese e provincia

Ancora acqua, ancora danni per il maltempo in provincia di Varese. L’allerta della protezione civile per forti temporali e conseguente rischio di dissesto idrogeologico era in vigore dalla giornata di venerdì, con un assaggio di maltempo che ha colpito a macchia di leopardo il Varesotto, con situazioni limite come quella di Maccagno con Pino e Veddasca: strade allagate e lievi smottamenti di terreno giovedì sera.

LA NOTTE

Nella notte è stato un susseguirsi di scrosci d’acqua anche a forte intensità, che hanno provocato danni. I vigili del fuoco di Varese segnalano una decina di interventi per maltempo. Meno rispetto all’ultima ondata di qualche giorno fa, ma che hanno comunque impegnato le squadre per danni da acqua.



Le uscite sono state localizzate su Varese e altri centri del Varesotto. In particolare, si segnalano interventi a Bobbiate, nella zona di via Montello e via Piero Chiara per tagli piante. Idem a Somma Lombardo e Vedano Olona: anche qui rami caduti sulle sedi stradali e allagamenti.

Il temporale della scorsa notte ha causato un fulmine che ha colpito il cedro di piazza parrocchiale ad Angera, compromettendo la stabilità di alcuni rami. Il Comune si è da subito attivato tramite l’ufficio tecnico, l’agronomo e l’impresa che si occupa del verde per un sopralluogo, al fine di verificare la stabilità della pianta e la sicurezza per chi transita sotto a piedi o in macchina. Al momento l’area dei giardini è interdetta al transito pedonale, sino a messa in sicurezza.

METEO

Per la giornata di venerdì il Centro Geofisico Prealpino prevede nuvolosità spesso estesa e solo a tratti soleggiato. Rovesci e temporali nel pomeriggio, più probabili su Alpi e Prealpi. Temperature senza variazioni.



Sabato in parte soleggiato, soprattutto al mattino. Cumuli nel pomeriggio. Asciutto o isolati rovesci. Temperature in lieve aumento.

Domenica asciutto.