Incidente tra un’auto e una moto a Leggiuno, interviene l’elisoccorso

Attimi di apprensione a Leggiuno, dove un giovane di 24 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19:00 di mercoledì 23 luglio in via Europa 6. Il ragazzo, che si trovava in sella alla sua moto, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, con l’elisoccorso prontamente attivato per un trasporto d’urgenza. Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha permesso di stabilizzare il giovane, che è stato trasportato in codice giallo all’0spedale di Cittiglio.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Luino, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.