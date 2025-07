Inizia la stagione della Varesina: cinque amichevoli in programma

La Varesina è pronta a iniziare la sua preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Il primo appuntamento stagione per la squadra di mister Marco Spilli sarà il primo allenamento di giovedì 24 luglio. Un appuntamento a porte chiuse per permettere a squadra e staff di iniziare la stagione senza distrazioni.

A porte aperte sarà invece, venerdì 25 luglio, l’appuntamento al centro sportivo di Cairate – quartier generale della prima squadra rossoblu – per l’incontro con pubblico e stampa.

Per prepararsi al campionato, la Varesina ha programmato il calendario di amichevoli estive di livello. Tutti gli incontri si terranno al Varesina Stadium di Venegono Superiore:

Varesina – Inter Primavera, 2 agosto 2025, ore 18:30

Varesina – Gozzano, 6 agosto 2025, orario da definire

Varesina – avversario da definire, 10 agosto 2025, orario da definire

Varesina – Borgosesia, 14 agosto 2025, orario da definire

Varesina – Saronno, 24 agosto 2025, orario da definire