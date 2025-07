Lo stadio della Varesina diventa “Elmec Solar Stadium”

La Varesina Calcio e Elmec Solar sono felici di annunciare l’inizio di una partnership strategica che segna un nuovo capitolo per il club rossoblù e per l’azienda leader nel settore delle energie rinnovabili. A partire da oggi, Elmec Solar diventa main sponsor della Varesina Calcio e naming partner ufficiale dello stadio di Venegono Superiore, che da ora in poi prenderà il nome di Elmec Solar Stadium.

Questa collaborazione è il frutto di una visione condivisa che punta a investire nel territorio, promuovere la sostenibilità ambientale e sostenere un modello di crescita solido, basato su valori concreti e di impatto positivo per la comunità e l’ambiente. Elmec Solar, con la sua esperienza consolidata nelle soluzioni per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica, è un’azienda che incarna l’eccellenza in un settore cruciale per il futuro del nostro pianeta.

Da parte sua, la Varesina Calcio, club ambizioso e in continua espansione, vede in Elmec Solar un partner ideale per consolidare la propria identità e per dare il giusto impulso al suo percorso di crescita, con l’obiettivo di fare il salto verso il professionismo.

Insieme, la Varesina Calcio e Elmec Solar costruiscono un percorso comune che unisce sport, innovazione e responsabilità sociale, con l’obiettivo di fare della sostenibilità e della crescita condivisa il cuore di questo nuovo capitolo della storia della squadra e del territorio.