Lucia Tilde Ingrosso presenta a Laveno il nuovo romanzo Le stagioni della verità

Il secondo capitolo della saga I Monteleone sarà al centro dell’incontro con l’autrice, che torna sul lago Maggiore per presentare la sua nuova storia

Sabato 2 agosto alle 10.00 la Mondadori Bookstore di Laveno ospita Lucia Tilde Ingrosso per la presentazione e firma copie del suo nuovo romanzo Le stagioni della verità (Baldini+Castoldi, 2025), secondo capitolo della saga familiare I Monteleone. Un appuntamento che lega letteratura e territorio, dato che Laveno è tra le location principali del libro.

Un romanzo che racconta Laveno e il lago

Le atmosfere del lago Maggiore entrano nelle pagine del nuovo romanzo, come suggerisce uno dei passaggi più evocativi:

Il cielo sopra Laveno sembrava finto, talmente era azzurro. Le barche a vela, come figurine ritagliate, galleggiavano su un’acqua immobile che pareva olio. E lei lì, come ogni estate, con il cuore pieno e le tasche vuote.

Il volume prosegue la saga iniziata con I Monteleone (2023) e approfondisce le vicende della famiglia protagonista tra passioni, segreti e intrecci che toccano diverse località italiane, ma trovano in Laveno un punto di riferimento narrativo importante.

L’autrice e la sua carriera

Lucia Tilde Ingrosso, giornalista e scrittrice, ha all’attivo oltre 25 titoli. È nota per i cinque gialli dedicati al poliziotto milanese Sebastiano Rizzo e per romanzi di genere thriller e psicologico come Una sconosciuta (2018). Con Baldini+Castoldi prosegue ora la saga dei Monteleone, confermandosi tra le voci più prolifiche della narrativa italiana contemporanea.

L’appuntamento in libreria

L’incontro con i lettori si svolge in un formato informale: l’autrice sarà disponibile per dialogare con il pubblico e firmare le copie del romanzo. Un’occasione per scoprire curiosità sul dietro le quinte della saga e sul processo creativo che lega le storie al territorio del lago Maggiore.