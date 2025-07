Una serata per i più piccoli insieme alle mummie nella rassegna di cinema all’aperto a Busto Arsizio

Sabato 2 agosto terzo appuntamento con la rassegna cinematografica estiva di Busto Arsizio, che anche quest’anno anima le serate del sabato nel giardino di Villa Calcaterra, nell’ambito del programma BA Estate 2025. Dopo il successo delle prime due proiezioni, il cinema all’aperto si apre ora al pubblico più giovane (ma non solo) con una serata dedicata all’animazione.

La pellicola in programma è “Mummie – A spasso nel tempo” di Juan Jesús García Galocha (2023, 88 minuti), un’avventura animata ricca di umorismo e fantasia. Ambientato tra l’antico Egitto e la Londra contemporanea, il film segue le peripezie di Thut, giovane auriga spaventato dalla velocità, e della figlia del faraone, Nefer, che sogna di diventare una cantante. Insieme a un piccolo coccodrillo domestico e al fratellino di Thut, i due protagonisti si ritrovano catapultati nel mondo moderno alla ricerca di un antico anello trafugato da un ambizioso archeologo. Tra inseguimenti, equivoci e scoperte, il viaggio diventa anche occasione di crescita, amore e affermazione personale. Con uno stile visivo colorato e dinamico, il film si rivolge principalmente a bambini e famiglie, ma è capace di intrattenere anche un pubblico adulto con trovate divertenti e ambientazioni suggestive.

La proiezione si terrà come di consueto nel giardino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70, con ingresso libero e circa 100 posti a sedere. Per le serate di agosto, l’inizio è anticipato alle 21.00. In caso di maltempo, la proiezione sarà annullata.

La rassegna continuerà ogni sabato fino al 30 agosto, proponendo sette titoli selezionati per offrire varietà e qualità al pubblico.