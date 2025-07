Sabato le finali del “Bergora Cup” a Buguggiate

Cresce l’attesa al Parco Bergora di Buguggiate, che questa sera (sabato) ospita le ultime due partite del torneo di calcio “Bergora Cup” che ha preso il via a inizio luglio.

Un evento che unisce sport e socialità: per l’intera serata sarà infatti attivo lo stand gastronomico, con panini, patatine e birra alla spina, per accompagnare il tifo e trascorrere qualche ora in compagnia all’aria aperta.

L’invito è aperto a tutti, famiglie, curiosi e appassionati, non solo di calcio: il Bergora ospita infatti anche un campo da basket illuminato e di recente rinnovato, aperto e pronto ad accogliere chiunque voglia fare due tiri.

Una serata di sport e comunità, per celebrare insieme la chiusura di un torneo che sta diventando una tradizione dell’estate buguggiatese.