Sei mesi per il furto nell’auto a Tradate

Era stata sorpresa a rovistare in un’auto che non era la sua ed era per questo stata fermata dalle forze dell’ordine perché in possesso di un anello rubato. E oggi per quel reato contestato ad una donna di Tradate, è arrivata la condanna: sei mesi di reclusione decisi dalla giudice Rossana Basile, in seduta monocratica.

Il fatto che ha causato l’arresto è avvenuto ai primi di luglio.