Allagamenti e alberi caduti, il maltempo su abbatte sul Basso Varesotto
Dopo la notte che ha "martellato" il Luinese, nel pomeriggio interventi dei vigili del fuoco soprattutto sull'area di Busto e Valle Olona. Sottopassi allagati a Saronno intorno alle 14.30
Le forti precipitazioni continuano a interessare la provincia di Varese nella giornata di giovedì 28 agosto: dopo che nella notte e nella mattina allagamenti e alberi caduti hanno colpito il Nord provincia (zona del Luinese), nel pomeriggio invece i vigili del fuoco sono impegnati in particolare nella zona di Busto Arsizio e Valle Olona.
A Saronno “consueto” allagamento del sottopasso principale della città, a ridosso della stazione, chiuso per circa due ore nella prima metà di pomeriggio.
Anche la zona di Gallarate è stata interessata da precipitazioni intense. Va segnalato nel primo pomeriggio l’allagamento parziale del nuovissimo sottopasso del Sempione tra Gallarate e Casorate, realizzato nell’ambito dei lavori della nuova ferrovia (foto di apertura, inviata da un lettore).
Nel tardo pomeriggio sono previsti ancora passaggi di precipitazioni molto intense.
Nella giornata di venerdì il tempo, secondo il Centro Geofisico Prealpino, sarà ancora molto nuvoloso o coperto, con rovesci e piogge più deboli in mattinata ed in esaurimento in serata, ma con possibili temporali localmente forti nel pomeriggio.
