Varese News

Sport

Inseguimento d’oro: Riccardo Colombo è campione del mondo

Il corridore della Bustese Olonia, specialista nelle gare a cronometro, ha vinto il titolo iridato a squadre juniores in Olanda con gli altri azzurri Cornacchini, Magagnotti, Matteoli e Saccani

Riccardo Colombo campione del mondo di ciclismo juniores

L’inseguimento a squadre è una specialità del ciclismo su pista altamente spettacolare: quattro componenti pedalano a tutta velocità alternandosi (con movimenti precisi al millimetro per non perdere tempo e abbrivio) in testa al gruppetto, cercando di far segnare il tempo più basso possibile al termine dei 4 chilometri previsti.

Una gara che ha reso immortali gli azzurri impegnati alle Olimpiadi di Tokyo – medaglia d’oro per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon – e che in questi giorni ha regalato un bellissimo risultato a un giovane talento varesotto: Riccardo Colombo (primo a destra nella foto).

Il corridore di classe 2007, originario di Gorla Minore, ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre ai Campionati Mondiali di Apeldoorn, in Olanda, sede della rassegna iridata su pista. Colombo ha gareggiato insieme agli altri azzurri: Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti e Francesco Matteoli oltre a Federico Saccani che ha disputato il primo turno al posto di Matteoli.

L’Italia ha battuto in finale la Gran Bretagna mentre la medaglia di bronzo è andata alla Germania: Colombo e compagni hanno quindi prolungato una “tradizione” importante visto che è il quarto anno consecutivo in cui gli azzurri vestono la maglia iridata in questa specialità a livello juniores.

Il campioncino di Gorla è attualmente in forza a una delle società storiche della nostra provincia, la Bustese Olonia, e in passato ha vestito anche la maglia della US Legnanese (e il presidente di quest’ultima, Luca Roveda, è stato tra i primi a complimentarsi con lui).

Colombo è senza dubbio un ottimo prospetto soprattutto nelle gare contro il tempo: quest’anno ha vinto la Cronoversilia di Lido di Camaiore e la Cronoromarnengo di Romanengo (Cremona) oltre a una gara in linea in Romagna. Ha inoltre centrato la medaglia di bronzo ai campionati italiani juniores a cronometro.

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.