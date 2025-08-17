Medici specialisti della Sette Laghi in soccorso della pediatria dell’ospedale di Gallarate

L’ASST della Valle Olona e l’Asst Sette Laghi hanno sottoscritto una convenzione per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica all’ospedale di Gallarate, in difficoltà organizzativa a causa di una carenza di pediatri.

Il numero complessivo delle prestazioni garantite sarà tra un minimo di 3 e un massimo di 10 presenze (turni) al mese. Verranno espletate su richiesta di ASST Valle Olona mediante accessi da effettuarsi presso il P.O. di Gallarate, secondo la tipologia d’urgenza.

Lo scorso anno la richiesta di turni extra era stata, però, decisamente più elevata: tra i 12 e i 32 turni mensili.

Torna, quindi, a diventare acuta la carenza di specialisti nel presidio gallaratese. Nonostante la chiusura del reparto di degenza e l’arrivo della nuova direttrice alla guida dall’ottobre scorso, la Valle olona è costretta a bussare alla Sette Laghi per avere specialisti che assicurino la continuità di servizio.

Dopo i momenti difficili della primavera 2024, quando l’azienda varesina aveva dovuto rispondere no alla richiesta di aiuto per motivi organizzativi interni, oggi la direzione medica della Sette Laghi e il direttore del Dipartimento hanno concordato un’intesa per garantire personale qualificato.

I pediatri impegnati a Varese presso le Strutture Complesse di Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, oltre che dalle Strutture Semplici Dipartimentali di Pronto Soccorso Pediatrico e Oncoematologia Pediatrica dell’ASST Sette Laghi, potranno offrire la loro collaborazione fuori dai propri orari di lavoro.

La convenzione resterà in vigore fino al 30 giugno 2026.