Revisione dei conti: soggetti coinvolti, responsabilità e strumenti digitali

In ambito amministrativo, la revisione dei conti è un’attività di fondamentale importanza per la trasparenza e la conformità dei bilanci aziendali. Tecnicamente, si distinguono revisione contabile e revisione legale, due attività strettamente connesse che sono obbligatorie per alcune tipologie di società.

Gli obiettivi principali della revisione contabile sono quelli di garantire la trasparenza e la correttezza del bilancio, verificare la piena aderenza agli obblighi fiscali e contabili e prevenire frodi, irregolarità e illeciti finanziari. Lo scopo della revisione legale è essenzialmente quello di garantire che il bilancio sia conforme alle normative in vigore.

La revisione contabile obbligatoria e quella legale sono due attività complesse che comportano rilevanti responsabilità e, a tale scopo, risultano di grande utilità strumenti digitali che supportano i professionisti in tutte le fasi di revisione.

Revisione: i principali riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi relativi alla revisione sono il D.Lgs. 39/2010 (che ha recepito la Direttiva europea 2006/43/CE), il Codice Civile (artt. 2409-bis e seguenti), i principi di revisione ISA Italia, le linee guida del CNDCEC e le disposizioni CONSOB (per le società quotate).

Revisione contabile e legale: quando scatta l’obbligo?

La revisione contabile e quella legale sono obbligatorie per le SRL, le SPA e le SAPA che:

sono tenute a redigere il bilancio consolidato;

consolidato; controllano una società obbligata alla revisione dei conti;

alla revisione dei conti; hanno superato per due esercizi consecutivi uno dei limiti previsti dal Codice Civile (art. 2477, Sindaco e revisione legale dei conti), vale a dire 4 milioni di attivo patrimoniale o di fatturato annuo oppure più di 20 dipendenti occupati.

Quali sono i soggetti coinvolti?

La revisione è un incarico che può essere affidato a un singolo revisore, a una società di revisione o al collegio sindacale.

È opportuno precisare per svolgere l’attività di revisione legale è necessaria una specifica abilitazione, come previsto dal D.Lgs. 39/2010.

Le responsabilità dei revisori

Le attività di revisione comportano, come accennato, importanti responsabilità civili, penali e disciplinari.

Dal punto di vista della responsabilità civile, il revisore risponde, insieme agli amministratori della società, di eventuali danni dovuti a inadempienze.

Per quanto riguarda le responsabilità penali, il professionista incaricato risponde di eventuali comportamenti fraudolenti, concorso in reati societari o dichiarazioni false o ingannevoli.

Infine, per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, la legge prevede diverse possibilità: avvertimento, censura, sanzioni amministrative, sospensione, revoca o, addirittura, cancellazione dal registro dei revisori.

Gli strumenti digitali per la revisione contabile e legale

Come anticipato, i processi di revisione sono particolarmente complessi e risulta quindi fondamentale avvalersi di strumenti digitali appositi, i cosiddetti software di revisione. Si tratta di soluzioni informatiche avanzate che guidano il professionista nelle diverse fasi dell’attività di revisione.

Ne è un esempio Revisya, un software in cloud che opera seguendo la metodologia CNDCEC, un insieme di principi, linee guida e strumenti operativi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a sostegno dell’attività di revisione.

L’adozione di questi appositi strumenti digitali non sostituisce ovviamente la competenza del professionista, ma indubbiamente offre un supporto concreto nella gestione dei complessi adempimenti normativi previsti per la revisione.