“50 anni di Ordinamento Penitenziario”: al Palazzo Reale di Milano un convegno tra memoria e futuro

In occasione del cinquantesimo anniversario dell’emanazione della legge sull’Ordinamento Penitenziario (1975-2025), il 2 ottobre il Palazzo Reale di Milano ospita il convegno pubblico “50 anni di Ordinamento Penitenziario – Testimonianze e Riflessioni”, promosso dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, con il patrocinio della Regione Lombardia e in collaborazione con il Comune di Milano.

Un evento per riflettere sull’evoluzione del sistema

Dalle 9.00 si susseguiranno interventi istituzionali, testimonianze e contributi scientifici volti a ripercorrere mezzo secolo di cambiamenti sociali, giuridici e culturali nel mondo della giustizia penale e della detenzione, con uno sguardo attento alle sfide del futuro e alla condizione delle persone private della libertà.

Il convegno sarà moderato da Carmelo Cantone, già Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e vedrà l’apertura con i saluti di Maria Milano, Antonino La Lumia, Lamberto Bertolé, Attilio Fontana, Giovanna Di Rosa, Giuseppe Ondei e Domenico Piraina.

Magistrati, garanti e accademici a confronto

Tra gli interventi di rilievo ci saranno:

Francesco Viganò, vicepresidente della Corte Costituzionale

Anna Maria Oddone e Monica Calì, presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia

Luigi Pagano, garante comunale dei diritti dei detenuti

Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per Cultura e Carità

Le voci degli operatori e del terzo settore

Dalle 11.00 spazio alle testimonianze di chi lavora quotidianamente dentro e fuori gli istituti penitenziari: direttori di carcere, comandanti di reparto, funzionari pedagogici, educatori dell’UEPE, rappresentanti del terzo settore, universitari, professionisti sanitari e garanti dei diritti.

Tra questi, interverranno Silvia Polleri (Cooperativa ABC – carcere di Bollate), Guido Chiaretti (Sesta Opera San Fedele), Emanuela Saita (Università Cattolica), Claudia Pecorella (Università Bicocca), Ivan Limosani (Regione Lombardia) e Federico Papa (Camera Penale di Milano).

Il convegno è aperto al pubblico fino a esaurimento dei 192 posti disponibili nella sala conferenze del terzo piano del Palazzo Reale (Piazza Duomo, 14 – Milano). I lavori si concluderanno alle 13.15, con le riflessioni finali a cura di Maria Milano, Provveditore regionale.