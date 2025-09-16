“A spass de sira”, la notte bianca di Gornate Olona

Sabato 20 settembre dal tardo pomeriggio a mezzanotte tante iniziative per animare il centro del paese tra musica, giochi e laboratori per bambini e gastronomia

Sabato 20 settembre, il centro di Gornate Olona si trasformerà in un vivace punto di incontro grazie all’evento “A Spass dè Sira”, una notte bianca che promette di coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Dalle 18 a mezzanotte il paese si animerà con una serie di attività, musica e intrattenimento, creando un’atmosfera speciale per i cittadini e i visitatori.

Il cuore dell’evento sarà il centro del paese, dove si potranno trovare numerosi negozi, bancarelle e stand gastronomici che offriranno una vasta scelta di cibi: dalle pinse alle crepes alla Nutella, passando per risotti, hamburger, salsicce e fritto mista. I bambini avranno a disposizione gonfiabili e laboratori creativi, mentre tutti potranno approfittare dell’occasione per passeggiare per le vie del paese, immersi in un’atmosfera di festa.

Non mancheranno gli spettacoli musicali e le esibizioni dal vivo. In Piazza Monetti, dalle 18 alle 20 si esibiranno The Fools, seguiti da DJ Five (sul palco dalle 21 alle 23), per un mix di musica e divertimento. In Via IV Novembre, invece, si potrà ballare con un DJ Set dalle 18 alle 20 e successivamente ascoltare concerto del gruppo “3” a partire dalle 21. Piazzale del Comune ospiterà una selezione di danze latine, liscio e baby dance con il gruppo Gli Spassosi, che animeranno la serata con coreografie coinvolgenti e musica per tutti i gusti.

L’evento è reso possibile dalla collaborazione tra diverse realtà locali, come il DCAO, la Pro Loco di Gornate Olona, l’associazione San Vito, l’Avis e numerosi commercianti che supportano l’iniziativa. La manifestazione rappresenta un’importante occasione di incontro e di sostegno reciproco per la comunità di Gornate Olona.