Brusimpiano-Porto Ceresio, riaperta la strada con senso unico alternato
La SP61 è percorribile da mezzogiorno di martedì 23 dopo la rimozione di parte dei detriti franati sulla carreggiata
È stata riaperta al traffico intorno a mezzogiorno di martedì 23 settembre la strada provinciale 61 che si snoda tra i comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio e che lunedì era stata oggetto di una frana causata dal maltempo. Lo conferma a VareseNews il sindaco di Brusimpiano, Fabio Zucconelli.
La carreggiata era stata invasa da una colata di detriti nei pressi del villaggio Montelago, un gruppo di case che si affaccia sulla sponda del Ceresio. I continui piovaschi avevano quindi alimentato lo scolo dell’acqua al di sotto del materiale franato sulla sede stradale, rendendo così complicata la rimozione di terra e sassi.
L’intervento dei tecnici dell’ANAS ha però consentito ora la riapertura parziale del tratto stradale, con l’ausilio di un semaforo per il senso unico alternato dei mezzi in transito tra Brusimpiano e Porto Ceresio. I lavori quindi proseguiranno per liberare ulteriormente la carreggiata e tornare a utilizzare normalmente la strada.
