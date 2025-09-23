Varese News

Varese Laghi

Brusimpiano-Porto Ceresio, riaperta la strada con senso unico alternato

La SP61 è percorribile da mezzogiorno di martedì 23 dopo la rimozione di parte dei detriti franati sulla carreggiata

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

È stata riaperta al traffico intorno a mezzogiorno di martedì 23 settembre la strada provinciale 61 che si snoda tra i comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio e che lunedì era stata oggetto di una frana causata dal maltempo. Lo conferma a VareseNews il sindaco di Brusimpiano, Fabio Zucconelli.

Galleria fotografica

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio 4 di 4
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

La carreggiata era stata invasa da una colata di detriti nei pressi del villaggio Montelago, un gruppo di case che si affaccia sulla sponda del Ceresio. I continui piovaschi avevano quindi alimentato lo scolo dell’acqua al di sotto del materiale franato sulla sede stradale, rendendo così complicata la rimozione di terra e sassi.

L’intervento dei tecnici dell’ANAS ha però consentito ora la riapertura parziale del tratto stradale, con l’ausilio di un semaforo per il senso unico alternato dei mezzi in transito tra Brusimpiano e Porto Ceresio. I lavori quindi proseguiranno per liberare ulteriormente la carreggiata e tornare a utilizzare normalmente la strada.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio 4 di 4
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.