Corso base di apicoltura a Ternate: tre incontri per scoprire il mondo delle api

Laudi Srl organizza un corso base di apicoltura dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e scoprire i segreti di questo affascinante universo. L’appuntamento si terrà presso la sala corsi dell’agraria Laudi in via Verdi 16a a Ternate, nelle giornate del 4, 11 e 18 ottobre alle ore 9.

Per partecipare è previsto un contributo di 90 euro, che include tutte le lezioni.

Il corso è strutturato in tre incontri, ognuno dei quali approfondirà un aspetto diverso dell’apicoltura. Il relatore sarà Andrea Iozzi, apicoltore e tecnico apistico dell’associazione Apicoltori di Varese

Il corso non è solo un’occasione per imparare le basi dell’apicoltura, ma anche un invito a riscoprire il legame tra uomo e natura. Proteggere le api significa infatti salvaguardare la biodiversità e l’agricoltura.

Come sottolineano gli organizzatori, “scopri il meraviglioso mondo delle api: il tuo viaggio verso la natura e il miele inizia qui. Impara, proteggi, produci miele.”

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@laudisrl.it, chiamare il numero 0332766162, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3518603947.