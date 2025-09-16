Varese News

È morto Robert Redford

Nato nel 1936 a Santa Monica, è celebre per le interpretazioni degli anni Sessanta-Settanta e per film di impegno civile come "Tutti gli uomini del presidente" o "La regola del silenzio"

Robert Redford

Il mondo del cinema dice addio a una delle leggende del cinema americano: è morto Robert Redford.

L’attore regista e produttore cinematografico aveva 89 anni.

Nato nel 1936 a Santa Monica, è celebre per le interpretazioni degli anni Sessanta-Settanta, per pellicole come “A piedi nudi nel parco”, “La stangata” e per film di impegno civile come “Tutti gli uomini del presidente”.

La passione civile e per il cinema politico è tornata anche nella sua produzione da regista, con film come Leoni per agnelliThe ConspiratorLa regola del silenzio – The Company You Keep. Tra i film precedenti anche pellicole più intimistiche come L’uomo che sussurrava ai cavalli.

 

Pubblicato il 16 Settembre 2025
