È morto Robert Redford
Nato nel 1936 a Santa Monica, è celebre per le interpretazioni degli anni Sessanta-Settanta e per film di impegno civile come "Tutti gli uomini del presidente" o "La regola del silenzio"
Il mondo del cinema dice addio a una delle leggende del cinema americano: è morto Robert Redford.
L’attore regista e produttore cinematografico aveva 89 anni.
Nato nel 1936 a Santa Monica, è celebre per le interpretazioni degli anni Sessanta-Settanta, per pellicole come “A piedi nudi nel parco”, “La stangata” e per film di impegno civile come “Tutti gli uomini del presidente”.
La passione civile e per il cinema politico è tornata anche nella sua produzione da regista, con film come Leoni per agnelli, The Conspirator e La regola del silenzio – The Company You Keep. Tra i film precedenti anche pellicole più intimistiche come L’uomo che sussurrava ai cavalli.
