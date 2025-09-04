Fagnano Olona festeggia con dame, cavalieri e musica: il 6 settembre è “Notte Bianca”

Fagnano Olona si prepara a vivere una serata di festa tra storia, musica e divertimento. Sabato 6 settembre 2025 torna la Notte Bianca, un evento diffuso che animerà le vie e le piazze del paese con spettacoli, visite guidate, street food, musica dal vivo e attività per tutte le età.

Dame e cavalieri al Castello

Uno dei momenti clou sarà l’apertura del Castello Visconteo, dove la Pro Loco di Fagnano Olona, in occasione dei suoi 30 anni di attività, organizza visite animate da dame e cavalieri, spettacoli di danza e intrattenimento in stile medievale. Un tuffo nella storia, accompagnato da piatti preparati dai volontari della Pro Loco per festeggiare questo importante anniversario.

Concerti, stand e giochi in tutta Fagnano

Contemporaneamente, il cuore del paese sarà animato dalla vera e propria Notte Bianca, promossa dall’Associazione Negozianti Fagnanesi. Dalle 19.00 all’1.00, le piazze ospiteranno eventi live, intrattenimento per bambini, negozi aperti, stand gastronomici e una mappa digitale per orientarsi tra le proposte.

In piazza San Gaudenzio, nella frazione di Bergoro, l’ACLI organizza una “mezza Notte Bianca” con una cena brasiliana a base di feijoada e caipirinha, musica dal vivo con i Tri Folk, DJ set, scacchi giganti e un’esposizione del Crochet Café. Non mancheranno birra, spritz e tavolate conviviali.