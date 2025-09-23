Forte pioggia sulla Valceresio, strade come fiumi tra Bisuschio e Induno Olona

Il forte acquazzone che ha colpito il nord del Varesotto nelle prime ore del pomeriggio di oggi ha causato allagamenti anche in Valceresio, in particolare a Bisuschio e Induno Olona

Bisuschio, strade e cantine allagate

A Bisuschio diverse strade si sono completamente allagate, invase da fiumi d’acqua e il traffico è reso difficoltoso anche da una notevole quantità di detriti e rami portati giù dalla montagna dall’acqua, in particolare nella zona di via Martinelli. Allagamenti anche in via Moro, via Foscolo, sulla provinciale che attraversa il paese e nella frazione di Pogliana. Diverse anche le abitazioni che hanno subito allagamenti dei piani bassi, garage e cantine.

«Questa volta è addirittura peggio del luglio 2024 – dice il sindaco Michele Ruggiero che sta coordinando le operazioni per fronteggiare la situazione – Ci sono stati tanti allagamenti anche nella zona in torno al Comune. Ci stavamo muovendo con la Comunità montana per intervenire emettere in sicurezza le situazioni più critiche sul versante della montagna ma è successo di nuovo prima che si desse il via al progetto».

Sul posto stanno operando molti volontari, la Polizia locale la Protezione civile e i Vigili del fuoco.

Arcisate, saltano i tombini

Leggermente meno critica la situazione ad Arcisate dove si sono verificati allagamenti ma più contenuti e solo un paio di situazioni difficili, in via Cavour via Riazzo. Si registrano tombini e caditoie “saltati” per la forte pressione dell’acqua. L’acqua ha raggiunto anche il piano terra dell’asilo, dove i bambini sono stati fatti salire al piano superiore per sicurezza, anche se non si registrano particolari situazioni di pericolo.

Al lavoro diverse squadre della Protezione civile e la Polizia locale.

Besano, tombini pieni di grandine e fango dalla montagna

Criticità anche a Besano, dove il centro è stato risparmiato ma si registrano una decina di case allagate nella zona a ridosso della montagna e una situazione più critica con un’abitazione invasa da una colata di fango. Il sindaco Leslie Mulas ha allertato tutte le forze in campo, dalla Protezione civile alla Polizia locale e la ditta che segue le manutenzioni per l’apertura dei tombini e per prestare soccorso ai residenti alle prese con glia llagamenti.

Induno Olona, allagati il centro e via Jamoretti

Allagamenti e tombini esplosi anche a Induno Olona, dove via Jamoretti e le strade che attraversano il paese si sono allagate in diversi punti. Acqua alta e detriti sulla sede stradale anche in centro. Critica la situazione in via Tabacchi, dove l’acqua scende direttamente dalla montagna, in via Cavour, e nel piazzale dell’Esselunga trasformato in una sorta di piscina.