Un weekend dedicato alla lotta all’Alzheimer, Gavirate diventa un modello di inclusione e accoglienza

Il 6 settembre e il 7 settembre saranno i giorni chiave dell’Alzheimer Fest: il centro storico sarà coinvolto con iniziative che animeranno Piazza Repubblica, il Municipio e la Biblioteca Comunale

Fino al 6 settembre 2025, Gavirate si trasforma in una città che fiorisce di attenzione e vicinanza grazie all’iniziativa “Una Città in Fiore”, promossa da Progetto Rughe ODV nell’ambito dell’Alzheimer Fest 2025 – “Stille di Vita”.

Un fiore tra le strade, le vetrine e le piazze sarà il simbolo concreto di un impegno collettivo: coltivare consapevolezza, rispetto e inclusione verso chi vive con un decadimento cognitivo, ricordando che prevenzione e cura sbocciano dove c’è comunità.

L’iniziativa rappresenta un tassello del percorso che Gavirate sta portando avanti per diventare Dementia Friendly Community, e nasce in una logica di rete che già vede uniti Comune, Pro Loco, CCS, Fondazione Bernacchi, Lions ed Ugate, CRI – Comitato Medio Verbano e Distretto dei Due Laghi. Realtà diverse che condividono la stessa visione: costruire un sistema comune e solidale. “Una Città in Fiore” è quindi non solo un evento simbolico, ma anche un punto di partenza per rafforzare ed estendere questa rete, accogliendo nuovi “amici delle persone con demenza”, tra cui i commercianti del centro storico di Gavirate.

Durante la settimana, fiori e iniziative diffusi nel centro storico inviteranno cittadini e commercianti a riflettere sul valore degli stili di vita e sulla prevenzione, ma anche a partecipare a momenti di festa e incontro. Il 6 settembre e il 7 settembre saranno i giorni chiave dell’Alzheimer Fest di Gavirate, il centro storico sarà coinvolto con iniziative che animeranno Piazza Repubblica, il Municipio e la Biblioteca Comunale. I commercianti aderenti riceveranno, il 7 settembre alle ore 12.00, sul Lungolago, un attestato di partecipazione con il riconoscimento di “Esercizio Dementia Friendly 2025”.

I cittadini potranno contribuire alla raccolta fondi legata al progetto, presso gli esercizi commerciali aderenti o partecipando agli appuntamenti previsti al Chiostro di Voltorre (6 settembre, ore 8.30–17.30), in Piazza del Municipio (6 settembre, ore 18.00–23.00) e sul Lungolago (7 settembre, ore 9.30–17.30).

Il lavoro di rete che sostiene Alzheimer Fest, “Una Città in Fiore” e la Comunità Amica delle Persone con Demenza coinvolge anche diverse RSA e associazioni del territorio, segno di una comunità che non si limita a parlare di inclusione, ma la pratica ogni giorno.

Settembre, mese dedicato all’Alzheimer, trova così a Gavirate un terreno fertile per trasformare sensibilità individuali in un impegno condiviso: con “Una Città in Fiore” la cittadinanza, i commercianti e le istituzioni diventano parte di un’unica rete che fiorisce di attenzione, solidarietà e speranza. “Anche tu puoi fare la differenza: diventa amico delle persone con demenza, perché ogni gesto di vicinanza contribuisce a costruire una comunità più accogliente e consapevole (scopri come)”.

Per informazioni su Progetto Rughe ODV e sulla Dementia Friendly

Community: progettorugheodv.it – dementiafriendly.it