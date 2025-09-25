“Welcome! Il Cocktail dell’Accoglienza”: a Brunello una serata per scoprire il mondo dell’Affido Familiare

Durante la serata, le testimonianze delle famiglie saranno raccontate attraverso la metafora del “cocktail”: la scelta degli ingredienti, la cura delle dosi e l’armonia degli accostamenti rappresentano le dinamiche che caratterizzano il percorso di accoglienza

Mercoledì 15 ottobre 2025, dalle 18:30 alle 21:00, presso Elmec Bistrot in via Pret 1 a Brunello (VA), si terrà l’evento “Welcome! Il Cocktail dell’Accoglienza”, organizzato dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone in collaborazione con Elmec Informatica. L’incontro, dedicato a chi desidera conoscere e approfondire il tema dell’Affido Familiare e dell’Affiancamento Familiare, offrirà un’occasione unica per esplorare questa forma di solidarietà attraverso storie vere di famiglie che vivono già l’esperienza dell’Affido.

Durante la serata, le testimonianze delle famiglie saranno raccontate attraverso la metafora del “cocktail”: la scelta degli ingredienti, la cura delle dosi e l’armonia degli accostamenti rappresentano le dinamiche che caratterizzano il percorso di accoglienza. L’Affido familiare è una forma di sostegno che consente a un minore, proveniente da una famiglia temporaneamente in difficoltà, di trovare accoglienza in una famiglia che lo supporti nel suo percorso di crescita. È una delle forme più significative di aiuto che si possa offrire a chi è in difficoltà.

L’iniziativa è aperta a tutti, in particolare a coloro che stanno considerando di intraprendere un percorso di accoglienza o semplicemente vogliono scoprire di più su questo importante tema. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro venerdì 3 ottobre 2025, tramite il link: https://iscrizione.eventbrite.com.

Marco Bernardi, coordinatore del Servizio Affidi della Cooperativa Sociale L’Aquilone, ha dichiarato: «Ogni relazione ha la sua ricetta, ogni incontro il suo sapore. Con questo evento vogliamo mostrare come l’Affido non sia solo un gesto di aiuto, ma un vero e proprio scambio di umanità che arricchisce sia chi accoglie che chi viene accolto. Siamo felici di offrire questo momento di confronto e condivisione che possa ispirare nuove famiglie a intraprendere questo bellissimo percorso».

La Cooperativa Sociale L’Aquilone, attiva dal 1993, sviluppa interventi educativi, psicologici, sociali e culturali in stretta sinergia con il territorio della Provincia di Varese, con l’obiettivo di creare opportunità per le giovani generazioni e le famiglie, intercettando bisogni e desideri.