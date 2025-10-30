A Gallarate il concerto di Chris Mantello

Appuntamento sabato 8 novembre da Carù Dischi con il cantante e chitarrista professionista specializzato in Country, Western, Rockabilly e 50’s Rock ‘n’ Roll

Chris Mantello è un cantante e chitarrista professionista specializzato in Country, Western, Rockabilly e 50’s Rock ‘n’ Roll. E’ inoltre compositore, arrangiatore e produttore del genere. Chitarra acustica-elettrica, finger style, insomma tutto quello che serve per il genere!