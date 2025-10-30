Varese News

Tempo Libero

Gallarate

A Gallarate il concerto di Chris Mantello

Appuntamento sabato 8 novembre da Carù Dischi con il cantante e chitarrista professionista specializzato in Country, Western, Rockabilly e 50’s Rock ‘n’ Roll

Concerto di Chris Mantello
Spettacoli

08 Novembre 2025

Chris Mantello è un cantante e chitarrista professionista specializzato in Country, Western, Rockabilly e 50’s Rock ‘n’ Roll. E’ inoltre compositore, arrangiatore e produttore del genere. Chitarra acustica-elettrica, finger style, insomma tutto quello che serve per il genere!

Maggiori Informazioni

30 Ottobre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.