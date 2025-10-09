A Varese un incontro su tutela e recupero dei beni culturali in situazioni di emergenza

La città di Varese ospita una giornata di formazione finalizzata alla tutela, recupero e messa in sicurezza dei beni culturali in situazioni di emergenza. Si tratta di un evento formativo organizzato dal Comune di Varese con l’obiettivo di fornire strumenti e metodi operativi per chi opera a stretto contatto con i beni culturali, come il personale di musei, archivi, biblioteche e siti di conservazione del patrimonio culturale e artistico di Varese e di tutto il territorio, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza o calamità. Appuntamento per sabato 11 ottobre al Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, in via Monguelfo.

L’evento è strutturato in due momenti: la mattina dalle ore 9 alle 13 è previsto il seminario formativo aperto a tutti, con i saluti istituzionali, gli interventi di istituzioni museali e di diverse realtà specializzate nella gestione dei rischi per il patrimonio culturale e nel recupero di archivi, bonifica e restauro di documenti e libri.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, ci sarà un momento formativo riservato al personale del Comune di Varese, con una simulazione delle attività di recupero dei beni culturali in situazioni di emergenza: questa attività vede il supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lomazzo specializzati in questa attività.

La giornata è realizzata dal Comune di Varese attraverso l’Attività Sistema Museale, l’Ufficio Sistema Informativo Territoriale (SIT) e Protezione Civile, con l’obiettivo di fornire un incontro di formazione del Piano di Sicurezza ed Emergenza (PSEM) dedicato ai siti di rilevanza culturale e per promuovere la cultura della sicurezza con un approccio integrato, secondo quanto previsto dai livelli uniformi di qualità dei musei declinati da ICOM (International Council of Museum) e in linea con la normativa in materia di Protezione Civile.

In un territorio dal ricchissimo patrimonio culturale, disseminato di istituzioni volte alla sua conservazione, il seminario risponde a un diffuso bisogno formativo per poter valutare, pianificare e gestire l’emergenza in modo strutturato. Per confermare la propria presenza e per informazioni scrivere a sit@comune.varese.it.