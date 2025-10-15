A Villa Rita si cucina con i nonni: in arrivo a Ceriano Laghetto le serate all’ora di cena

Un cucchiaio di legno, un grembiule e tanta voglia di stare insieme. A Ceriano Laghetto tornano le serate socio-culturali in cucina, organizzate a Villa Rita in collaborazione con il Comune. Protagonisti assoluti saranno i nonni e le nonne del paese, custodi della cucina tradizionale, pronti a trasmettere saperi, profumi e sapori del passato.

Ogni incontro sarà dedicato alla preparazione di un primo piatto, che verrà spiegata passo dopo passo dai nonni. Al termine, i partecipanti potranno gustare il piatto preparato, confrontarsi sul gusto e sull’esperienza, e dare un proprio giudizio anche sull’efficacia della lezione culinaria.

Le serate si terranno di mercoledì alle 18.30, il 15 e 29 ottobre, e il 19 e 26 novembre.

La partecipazione prevede un contributo di 5 euro a serata, comprensivo di un bicchiere di vino o acqua. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto degli ingredienti.

Dato il numero limitato di posti, è consigliata la prenotazione.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay