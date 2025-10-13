Besozzo inaugura la nuova area bimbi della Biblioteca Comunale

Sabato 18 ottobre una giornata di festa dedicata a bambini e ragazzi tra letture animate, disegno e caccia al tesoro

La Biblioteca Comunale di Besozzo apre le porte di un nuovo spazio tutto dedicato ai più piccoli. Sabato 18 ottobre è in programma l’inaugurazione dell’area bimbi, un ambiente colorato e accogliente pensato per far nascere nei bambini la passione per la lettura e la curiosità verso il mondo delle storie. Un progetto che nasce dal motto: “Un bambino che legge sarà un adulto che pensa.”

La giornata sarà interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi, con tante attività gratuite su prenotazione.

Si comincia alle 10.00 con le letture animate a cura dell’attrice Betty Colombo, rivolte ai piccoli dai 3 ai 5 anni, e alle 11.00 ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Nel pomeriggio, alle 15, la Scuola del Fumetto di Milano terrà un laboratorio di disegno per ragazzi dai 12 anni in su.

Dalle 15.30 alle 18.00, invece, spazio al divertimento con una caccia al tesoro tra i libri per bambini dai 6 agli 11 anni, tra quiz e indovinelli con premio finale.

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è gradita la prenotazione ai contatti della biblioteca: biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332 970623