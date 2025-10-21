Biandronno celebra Halloween nel bosco: musica, panini e misteri

Il 31 ottobre il paese si trasforma: dalle 18 il bosco vicino al parcheggio comunale accoglie famiglie e appassionati per un Halloween suggestivo tra stand gastronomici, falò e DJ set

Una serata magica e misteriosa attende grandi e piccoli a Biandronno, che la notte di giovedì 31 ottobre si trasformerà nel suggestivo scenario di Halloween nel Bosco del Fauno. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Biandronno con il patrocinio del Comune, prende vita a partire dalle 18.00, nell’area adiacente al parcheggio comunale, dove il bosco e i suoi “abitanti” accoglieranno i visitatori tra luci, suoni e atmosfera incantata.

Un Halloween per tutta la famiglia

Pensata per coinvolgere l’intera comunità, la festa promette un mix di divertimento, gusto e musica. Il cuore dell’evento sarà lo stand gastronomico che resterà attivo per tutta la serata con un menù che richiama i sapori delle sagre autunnali: panino con salamella o porchetta, panzerotti, frittelle da luna park, patatine, birre chiare e rosse, vino, caffè e anche chupiti per chi vuole brindare con un tocco di spirito.

Musica e atmosfere incantate

Accanto al falò, che sarà il punto focale della serata, il duo Italo DJ e DJ Mav animerà il pubblico con una selezione musicale pensata per tutte le età. Le sonorità accompagneranno l’evento fino a tarda sera, trasformando l’area in un vero e proprio bosco danzante.

