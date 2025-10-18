Diouf spinge la Uyba: “A Chieri per continuare nella scia giusta”

Nuovo e difficile impegno per le Eurotek Laica Busto Arsizio che, dopo aver raccolto il primo successo stagionale – sudatissimo – contro Bergamo, è diretta in Piemonte per affrontare (domenica 19, ore 17) la Reale Mutua Fenera Chieri, una delle pretendenti a fare corsa di medio alta classifica in questa Serie A1.

La squadra di coach Negro – che è anche c.t. della nazionale del Messico e che quindi ritrova Melanie Parra da avversaria – si è imposta all’attenzione di tutti i tifosi battendo Milano (3-2) nel secondo turno, per poi subire il primo ko stagionale per mano di Novara. Cinque i punti della Reale Mutua in classifica contro i 3 di una Uyba che, calendario alla mano, sa di dover mettere più fieno in cascina possibile in questo avvio duro, per poi rimontare quando arriveranno partite sulla carta più semplici.

La Eurotek si presenterà al palasport di Chieri senza particolari problemi di formazione e questo rende anche più incerto lo schieramento con cui Barbolini disegnerà la squadra. Le alternative – da Seki a Battista a Torcolacci, tanto per citare le seconde linee più utilizzate – non mancano e questa è sicuramente un’arma in più a disposizione delle Farfalle, da usare soprattutto a partita in corso.

Le padrone di casa hanno nella ex Laura Kunzler uno dei punti di forza in banda, insieme all’azzurra Stella Nervini. La diagonale è formata dall’opposto Nemeth e dalla palleggiatrice Van Aalen mentre al centro partono Gray e Cekulaev e un’altra ex come Ilaria Spirito opera nel ruolo di libero.

«Chieri è un’ottima squadra che negli ultimi anni ha dimostrato il suo valore – avvisa Valentina Diouf – noi dobbiamo cercare di mantenere un trend positivo perchè fino ad ora ci siamo ben comportate contro due squadre di vertice e contro Bergamo che ci ha fatto penare. Dovremo quindi continuare su questa scia, cercando di essere aggressive con il nostro gioco dal primo minuto».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio

Chieri: 1 Antunovic, 2 Degradi, 4 Kunzler, 5 Spirito (L), 7 Ferrarini, 8 Bonafede, 9 Alberti, 10 Van Aalen, 11 Nervini, 12 Bah, 13 Nemeth, 14 Cekulaev, 15 Dambrink, 17 Gray, 23 Lotti. All. Negro.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 19 Boldini, 23 Parra. All. Barbolini.