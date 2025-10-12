Varese News

Incidente in A8 tra Legnano e Castellanza, auto ferme in carreggiata e lunghe code in direzione Varese

Due le auto coinvolte - secondo quanto si apprende senza persone coinvolte - che sono rimaste in mezzo alla carreggiata provocando almeno due chilometri di coda in direzione Varese

Incidente stradale poco prima di mezzogiorno di domenica 12 ottobre sull’autostrada A8 in direzione Varese, tra Legnano e Castellanza. Due le auto coinvolte – secondo quanto si apprende senza persone coinvolte – che sono rimaste in mezzo alla carreggiata provocando almeno due chilometri di coda in direzione Varese.

Come detto non si segnalano feriti. (immagine di repertorio)

Pubblicato il 12 Ottobre 2025
