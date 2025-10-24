Moni Ovadia torna a Saronno: lunedì una serata all’auditorium Aldo Moro per parlare di pace e diritti

Una serata di riflessione e impegno civile con Moni Ovadia, che torna a Saronno per un incontro in programma lunedì 27 ottobre alle 20.45 all’Auditorium Aldo Moro. Attore, scrittore, musicista e noto attivista per i diritti umani, Ovadia porterà il suo contributo al percorso della Rete 4 passi di Pace con un intervento dal titolo eloquente: “Perché dobbiamo essere tutti palestinesi“.

L’appuntamento è organizzato dalla rete di associazioni del territorio che da anni sono impegnate sui temi della solidarietà e della giustizia sociale. A patrocinare la serata anche il Comune di Saronno, che nell’ultimo Consiglio comunale ha approvato una mozione per chiedere al Governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Moni Ovadia, da sempre voce fuori dal coro e figura di riferimento nel panorama culturale italiano, interverrà per raccontare le sue riflessioni sul conflitto israelo-palestinese, con uno sguardo attento alle sofferenze dei civili e alla necessità di difendere i diritti di tutti i popoli.

Il titolo della serata, volutamente provocatorio, non è un invito a schierarsi, ma piuttosto ad immedesimarsi: «Dobbiamo essere tutti palestinesi» significa, nelle parole di Ovadia, «riconoscere in ogni oppresso una parte di noi e non voltarsi dall’altra parte quando i diritti vengono calpestati» ha spiegato in altre occasioni l’artista.

L’incontro non sarà solo una lezione o una conferenza: Ovadia, come sempre, unirà parole, memoria e passione civile, in un intreccio che attraversa teatro, storia e attualità.

L’evento si inserisce all’interno del percorso “4 passi di Pace”, promosso da numerose realtà associative saronnesi e non solo: ACLI Saronno, Amnesty Gruppo 22, ANPI Saronno, ASVAP 4, AUSER Saronno, APS Gianni Ballerio ETS, Emergency Gruppo Saronno, GIVIS, Gruppo Alice, Il Sandalo Equosolidale, Il Sole, L’Isola che non c’è, MASCI Saronno, Pastorale Migranti Zona IV, ResQ, Equipaggio di Terra Saronno, Semplice Terra, Sulle orme di Maria Lattuada, Villaggio SOS Saronno.

Qui la locandina della serata