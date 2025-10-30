Natale Green School: un augurio che fa bene al pianeta

Il Natale si avvicina e con lui anche un’occasione speciale per unire sostenibilità, educazione e solidarietà. Nasce la Campagna di Natale Green School Varese, un’iniziativa che invita scuole, aziende e cittadini a sostenere il programma Green School e a diffonderne i valori con un gesto semplice ma significativo.

L’idea è semplice, acquistare un kit di 5 biglietti di auguri Green School, al costo di 5 euro (1 euro a biglietto). Ogni biglietto racchiude un messaggio che è anche un impegno: “Buon Natale e un impegno verso la sostenibilità”.

Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività del programma Green School e i progetti delle scuole della rete. Un piccolo gesto che diventa un modo concreto per raccontare — anche a dipendenti, collaboratori e clienti — l’impegno verso l’ambiente e le nuove generazioni.

Le adesioni alla campagna sono aperte fino al 10 novembre attraverso il link dedicato: https://forms.[/ej9kMGB9dhLrRAMi6

Green School: un progetto che cresce insieme al territorio

Nella provincia di Varese il progetto Green School è ormai una realtà consolidata: coinvolge 19.283 studenti e le loro famiglie, creando una rete capillare di scuole che scelgono ogni giorno di educare alla sostenibilità e di ridurre il proprio impatto ambientale. https://www.green-school.it/

Un progetto che vuole continuare a crescere, rafforzando la rete di partner e ampliando la propria offerta formativa per raggiungere sempre più comunità educanti. Da quest’anno la rete si allarga ulteriormente: anche VareseNews ha deciso di aderire al Patto Educativo Green School Varese con il progetto “La via delle api”, dedicato alla sensibilizzazione ambientale e alla tutela della biodiversità.

La Campagna di Natale Green School Varese è un invito a partecipare: un piccolo gesto che unisce persone, scuole e aziende attorno a un messaggio comune — un Natale che fa bene al pianeta e alle persone.