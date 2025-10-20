Pagelle Pro Patria: Udoh e Mastroianni devastanti, Rovida chiude la porta

ROVIDA 7: sulla prima vittoria in campionato della Pro Patria ci sono anche le sue mani. Il numero uno biancoblù si fa sempre trovare pronto e, con l’aiuto della traversa in tre occasioni, mantiene inviolata la porta.

REGGIORI 6: nonostante l’incertezza iniziale con Citterio, che poteva costare cara, disputa una gara attenta e ordinata. Si spinge anche qualche volta in avanti, servendo alcuni cross interessanti.

MASI 6,5: guida bene la difesa facendosi trovare sempre pronto quando c’è da pulire l’area. Nella ripresa è protagonista di una bella azione personale culminata in un assist interessante per Udoh.

MOTOLESE 6: dopo una sbavatura iniziale, quando di testa serve involontariamente De Marchi in area, fortunatamente senza conseguenze, gioca una partita attenta, vince diversi duelli e contribuisce a mantenere la porta inviolata.

CITTERIO 6: impiegato in un ruolo inedito per sopperire alle assenze di Giudici e Orfei, dopo l’incertezza iniziale con Reggiori si riprende e disputa una prova discreta, guadagnando diversi falli utili.

(Travaglini 6: entra nel finale e regge bene le avanzate degli avversari sulla sua fascia)

FERRI 6,5: gara di sostanza per il capitano, che si vede poco in avanti ma si fa sentire in fase di copertura.

DI MUNNO 7: detta bene i tempi del centrocampo, efficace sia in interdizione che nello smistamento del gioco.

BAGATTI 6,5: la sua miglior prova in maglia biancoblù. Nel primo tempo mostra carattere, si muove bene tra le linee e lavora anche in fase difensiva; nella ripresa contribuisce al mantenimento del vantaggio.

DIMARCO 7: grande prova dell’ex Alcione, prezioso in fase difensiva e autore di alcuni spunti interessanti in avanti.

MASTROIANNI 7: non segna ma fa segnare. Grande prestazione del numero 10, che lotta su ogni pallone, aiuta la squadra a salire e colpisce una traversa con un pallonetto che meritava miglior sorte.

UDOH 7: terzo gol in campionato per l’ex Trapani, che vale tre punti pesantissimi. Prestazione generosa, sempre nel vivo del gioco e perfettamente in sintonia con Mastroianni. (Renelus 6: si vede meno del solito ma dà comunque un contributo utile nel finale)

ALL. GRECO 7: vince uno scontro diretto importante con una gara ben preparata e interpretata dalla squadra, sempre concentrata in ogni fase, dal pressing alla difesa.