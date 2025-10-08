Cocquio Trevisago
“Respira e ascolta”, alla biblioteca di Cocquio letture e yoga per bambini
Momento dedicato alle famiglie e in particolare ai bambini e bambine dai 4 ai 14 anni
Vi aspettiamo per ascoltare la storia di un libro illustrato e praticare una lezione di yoga.
Evento gratuito per introdurre i corsi di Yoga di CocquioCorsi a cura di Luciana Azzola.
BABY YOGA dai 4 ai 7 anni
YOGA KIDS dagli 8 ai 10 anni
YOGA TEEN dai 10 ai 14 anni
Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it o tramite messaggio WhatsApp 393 121 1433
8 Ottobre 2025