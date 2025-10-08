Varese News

“Respira e ascolta”, alla biblioteca di Cocquio letture e yoga per bambini

Momento dedicato alle famiglie e in particolare ai bambini e bambine dai 4 ai 14 anni

RESPIRA E ASCOLTA...
Bambini

11 Ottobre 2025

Vi aspettiamo per ascoltare la storia di un libro illustrato e praticare una lezione di yoga.

Momento dedicato alle famiglie e in particolare ai bambini e bambine dai 4 ai 14 anni.

Evento gratuito per introdurre i corsi di Yoga di CocquioCorsi a cura di Luciana Azzola.

BABY YOGA dai 4 ai 7 anni

YOGA KIDS dagli 8 ai 10 anni

YOGA TEEN dai 10 ai 14 anni

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it o tramite messaggio WhatsApp 393 121 1433

8 Ottobre 2025

