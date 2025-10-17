Sei nuovi medici per le ortopedie di Varese, Cittiglio e Angera

Sei nuovi medici per rinforzare le equipe ortopediche di Varese e del Verbano. Uno ha iniziato lo scorso primo ottobre mentre gli altri cinque prenderanno servizio nelle prossime settimane fino fine anno: si tratta di un medico strutturato e cinque specializzandi di ortopedia. Tre saranno assegnati al professor D’Angelo al Circolo di Varese che è parte fondamentale del Centro Traumi ad alta specializzazione, e gli altri al dottor Bau che dirige l’ortopedia di Cittiglio e Angera.

«La presenza di questi nuovi professionisti costituisce un aiuto prezioso per le nostre ortopedie – commenta la dott.ssa Adelina Salzillo, Direttore Sanitario dell’ASST Sette Laghi –Tuttavia, l’impegno per il reclutamento di nuovi specialisti prosegue con decisione, perché è necessario integrare ulteriormente l’organico per rispondere pienamente alle esigenze del territorio. A tal proposito, è già in programma per la fine dell’anno la pubblicazione di un nuovo bando di concorso per ortopedici, che consentirà di assegnare nuove risorse alle diverse sedi aziendali».

La situazione nei presidi di Luino e Tradate

Rimangono, infatti, in sofferenza le altre due strutture ortopediche aziendali: a Luino dove sono stati reclutati 4 specialisti con incarichi libero-professionali, e Tradate che aveva ottenuto un medico “in prestito” del Gaetano Pini.

A rischio il servizio di tecnico di radiologia di Angera

Per ovviare ad altre gravi carenze, tra ottobre e metà novembre saranno espletati i concorsi per figure professionali quali fisici sanitari, perfusionisti, tecnici di Radiologia e cardiologi. Ad Angera, soprattutto, la mancanza di personale ha indotto a ventilare l’ipotesi di affidare all’esterno il servizio dei tecnici di radiologia.

Altri concorsi si svolgeranno per cercare nuovi psichiatri ( criticità sono emerse soprattutto a Cittiglio), oncologi e medici vaccinatori.

Nelle settimane scorse, infine, si sono svolti altri concorsi tra cui il bando per gli infermieri che metteva a disposizione 50 posti e che ha portato a 33 assunzioni. Tra i tecnici di laboratorio ci sono state 4 assunzioni, mentre due nuovi otorinolaringoiatri sono entrati nell’equipe del professor Bignami grazie al concorso, da cui è stata creata una graduatoria con ulteriori 20 professionisti.