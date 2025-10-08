Spogliato della copertura esterna nel 2022, l’ospedale Del Ponte di Varese è ancora con i mattoni a vista

Varese News

A distanza di 4 anni il padiglione Michelangelo dell’ospedale Del Ponte di Varese è ancora “nudo”. La palazzina, inaugurata 10 anni fa, era stata spogliata dai pannelli che la rivestivano nell’ottobre del 2022 da quando il Prefetto sollevò il problema di sicurezza. I pannelli, infatti, dopo il rogo della torre del Moro a Milano, era considerati pericolosi.

La Sette Laghi diede l’incarico di togliere tutta la copertura esterna: un’attività condotta sotto la supervisione dei vigili del fuoco che stazionarono via Michelangelo Buonarroti per tutta la durata dell’intervento.

Dopo 4 anni, la sistemazione dello stabile non è ancora avvenuta: i mattoni rimangono a vista con i disagi collegati alla mancata coibentazione dei locali sia in estate ma, soprattutto, in inverno.

Nel dicembre 2023, l’Asst Sette Laghi inoltrò una segnalazione alla Procura della Corte dei Conti per far luce sulle eventuali responsabilità nella fase di cantiere del Michelangelo e stabilire chi dovesse pagare i lavori di sistemazione .

Da allora, però, non si è saputo più nulla. I progettisti della Sette Laghi erano stati incaricati di definire l’intervento di ripristino che va ancora attuato. Si era anche detto che i lavori sarebbero stati effettuati con l’avvio del terzo lotto. Ma anche di quello si è persa traccia.

Pubblicato il 08 Ottobre 2025
