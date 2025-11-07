A Germignaga lo spettacolo “Elettrocardiodramma” con Leonardo Capuano

Sabato 15 novembre alle ore 21:00, il Cinema Teatro Italia di Germignaga accoglierà il ritorno di Leonardo Capuano, attore e autore tra i più apprezzati della scena teatrale nazionale, recentemente insignito del Premio Ubu 2024 come miglior attore italiano, il riconoscimento più prestigioso del teatro nel nostro Paese.

Lo spettacolo, dal titolo “Elettrocardiodramma”, è un monologo di grande forza fisica ed emotiva in cui Capuano mette in scena una serie di personaggi che si muovono sul confine tra realtà e visione, abbandonando il realismo per una leggerezza poetica e allusiva. Un lavoro che alterna momenti di ironia a riflessioni profonde su temi come la solitudine, le tensioni familiari, la fragilità delle relazioni e la difficoltà di vivere nel mondo moderno.

Un attore che incarna la forza del teatro

Sull’interpretazione di Capuano si sono espressi alcuni tra i più autorevoli critici teatrali italiani. Renato Palazzi lo ha definito una “impressionante prova attorale offerta dal bravissimo Leonardo Capuano”, mentre Valeria Ottolenghi ha scritto che “si resta incantati dall’eccellenza attoriale di Leonardo Capuano”.

Il direttore della Compagnia Youkali, Claudio Cadario, che cura la stagione teatrale germignaghese, commenta con orgoglio: “È sempre un grande onore e un grande piacere ospitare un attore, ma anche un autore del valore di Leonardo Capuano. La sua intensità interpretativa, incanalata in un modo di fare teatro estremamente rigoroso, offre sempre spunti di riflessione sulle contraddizioni dell’animo umano e della società.”

Il tema della follia e la libertà del teatro

In “Elettrocardiodramma” emerge con forza anche il tema della follia, come spiega lo stesso Capuano:“È un tema che mi interessa molto perché credo che l’uomo sia comandato dalla follia. La follia ci governa e governa il mondo, non è un fatto straordinario ma ordinario. Siamo una società di pazzi e non ce ne rendiamo conto. Io non faccio altro che mettere in luce questo aspetto in teatro: è ciò che mi dà libertà.”

Biglietti e abbonamenti

Durante la serata sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione teatrale, che vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della scena contemporanea come Marco Baliani e Mario Perrotta, insieme ad alcune delle realtà più interessanti del panorama nazionale e internazionale.

Si rinnova anche l’iniziativa solidale dell’“abbonamento o biglietto sospeso”, che consente di donare un ingresso a chi non può permetterselo.