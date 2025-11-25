Ad Olgiate Olona va in scena “Cenere sulla neve”

Lo spettacolo-concerto di ExNovo e Aryanna Bruno. Sabato 29 novembre, sul palco del teatro Don Ballabio, debutta il progetto ideato da Flavio Stefano. Una storia di esplorazione e libertà. Ingresso a offerta libera

È in arrivo un concerto-racconto che promette di emozionare e far riflettere sulla ricerca della libertà che deve animare ciascuno di noi, anche quando questo significa rompere gli schemi e uscire dal coro.

Sabato 29 novembre alle ore 21, al teatro Don Pino Ballabio di Olgiate Olona (in via Ortigara), debutta l’inedito spettacolo che mette assieme la band degli ExNovo con la voce di Aryanna Bruno.

S’intitola “Cenere sulla neve” ed è un progetto ideato e messo a punto da Flavio Stefano. Dalla sua immaginazione ha preso forma nei mesi scorsi la storia di Sara, una giovane donna che accetta il rischio di affrontare gli imprevisti della vita, pur di sentirsi pienamente protagonista del suo tempo.

I ricordi dell’infanzia, le paure, gli amori e la passione infinita per i viaggi scorreranno sulla scena scanditi dalle voci narranti di Grazia Giuri e Caterina Stefano. Toccherà invece alla vocalità della bustocco-vanzaghellese Aryanna Bruno dare sonorità alla vicenda di Sara e interpretare alcuni brani che sono stati composti appositamente per questo progetto.

La cantante, nota per le sue performance che hanno conquistato Tik Tok e recente ospite televisiva di Amadeus in “Like a Star”, sarà accompagnata nelle sue interpretazioni dalle chitarre di Flavio Stefano e Augusto Rossi, ma anche dalla voce e dall’armonica di Marco D’Errico, componenti degli ExNovo.

“Cenere sulla neve”, l’omonimo brano che dà il titolo all’intera sceneggiatura, è pronto a spopolare anche grazie a un videoclip realizzato in collaborazione con Cactus Production, con la regia di Matteo Ballarati e Federica Crippa.

L’ingresso in sala non richiede prenotazione ed è a offerta libera.