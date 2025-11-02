Diario Nepalese 2025 – Namastè Nepal

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Si torna a casa! Chiudiamo i nostri bagagli con un po’ di malinconia e tanta felicità per questa esperienza vissuta insieme.

I nostri pensieri si perdono ripensando alle montagne, ai villaggi sherpa, alle carovane, ai paesaggi mozzafiato, alle fatiche della vita un quota, alle emozioni, ai monasteri, ai mezzi di trasporto avventurosi, al brulichio di vita di Kathmandu, un cuore caotico pulsante che ci ha sconvolto e poi coinvolto nel profondo.

Portiamo nel cuore tutti nostri amici nepalesi, sempre presenti e attenti a noi, le parole non sono sufficienti a ringraziarvi, siete stati unici!!

Siamo sereni perché è solo un arrivederci, Nepal nel cuore non è più solo il simbolo dell’Associazione di Ngima ma anche il nostro sentimento verso questo splendido Paese.

Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, Namaste’

Per tutti gli amanti del trekking che desiderassero vivere un’esperienza indimenticabile non ci sono dubbi, contattate Ngima!

Nepal nel Cuore ODV ha dato vita ad una raccolta fondi per sostenere i progetti di Ngima Sherpa in Nepal.

Cosa significa prendersi cura della salute in un villaggio remoto a 2.800 metri di altitudine?

Siamo nel cuore dei racconti di trekking con Ngima Sherpa, tra sentieri sospesi e villaggi che accolgono con il sorriso, tra templi antichi e una natura meravigliosa che incanta ad ogni passo.

Ma c’è un sogno che ci accompagna: costruire un alloggio accogliente e confortevole per le infermiere di Chhermading, che ogni giorno si prendono cura della salute della comunità Sherpa.

Nepal nel Cuore ODV ha avviato una raccolta fondi per realizzarlo.

Cliccando su questo link che troverai in bio

https://sostieni.link/38674

Si aprirà la pagina di Produzioni dal Basso, il salvadanaio virtuale dove potrai lasciare il tuo contributo per partecipare alla costruzione dell’alloggio.

In quella pagina troverai anche tutte le spiegazioni del progetto.

Condivi, Partecipa, Sostieni

Far conoscere il progetto è il primo passo per renderlo possibile.