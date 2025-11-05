“Liberi di scegliere, fino alla fine”: un incontro a Varese in memoria di Ambrogio Vaghi

La So.Crem Varese – APS, con il patrocinio del Comune di Varese, la collaborazione del CNA Pensionati Lombardia nord-ovest e dell’Associazione Luca Coscioni, organizza domenica 9 novembre 2025 alle ore 15 l’incontro pubblico “Liberi di scegliere, fino alla fine”, in memoria di Ambrogio Vaghi.

L’appuntamento si terrà nella Sala del Commiato presso il Tempio Crematorio di Giubiano, in via Maspero 38.

L’iniziativa intende aprire una riflessione sui servizi al cittadino, i riti e il sostegno legati al fine vita, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e della libertà di scelta, anche nei momenti più delicati dell’esistenza.

Il programma prevede una serie di interventi dedicati al testamento biologico, al piano condiviso delle cure e al testamento spirituale, con relazioni del dottor Cesare Zoia, primario di Neurochirurgia all’Ospedale di Gravedona, e di Ludovina Matteazzi, celebrante professionista.

Saranno inoltre presenti rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni, Francesco Guerrieri e Lucia Lanzini, per approfondire i temi del diritto di scelta e dell’assistenza al cittadino.

Spazio anche al ruolo del celebrante laico nel percorso del lutto, con l’intervento di Claudia Premoselli, e alla questione della successione e dei servizi di consulenza per gli eredi, affrontata da Giancarlo Bianchi, presidente del CNA Pensionati Lombardia nord-ovest.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: www.socremvarese.it – segreteria@socremvarese.it