Quando arriva la felicità: a Gallarate l’incontro con Adrien Candiard

Un viaggio tra le pagine della Bibbia alla ricerca della felicità, pensato per chi ha smesso di crederci. È questo il cuore dell’incontro con Adrien Candiard, domenicano e teologo francese, in programma giovedì 20 novembre 2025 alle ore 18.00 presso la Libreria Biblos Mondadori di Gallarate, in Vicolo del Mangano 2.

L’appuntamento, promosso dal Centro Culturale Tommaso Moro in collaborazione con la Libreria Biblos, offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con l’autore in occasione della presentazione del suo ultimo libro, Quando arriva la felicità. Un viaggio nella Bibbia per chi ha smesso di crederci (Libreria Editrice Vaticana).

Un libro per chi cerca risposte

Nel volume, Candiard affronta uno dei paradossi più affascinanti: se la felicità è ciò che più desideriamo, perché la Bibbia non ne parla in modo sistematico? Da questo interrogativo prende avvio un percorso tra Salmi, Vangeli, testi sapienziali e profetici, in cui l’autore dimostra come ogni pagina della Scrittura sia, in realtà, attraversata dal tema della felicità.

Il dialogo con Vittorio Pasqualotto

Durante l’incontro, Vittorio Pasqualotto, presidente del Centro Culturale Tommaso Moro, dialogherà con l’autore, offrendo ulteriori spunti di riflessione e confronto con il pubblico presente.

Chi è Adrien Candiard

Nato a Parigi nel 1982, Adrien Candiard è frate domenicano a Il Cairo, dove è priore del convento locale e membro dell’Institut dominicain d’études orientales (Ideo). Autore di numerosi saggi di spiritualità, è tra i più letti in Europa.