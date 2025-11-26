Riparte a Varese il “Regalo Sospeso”: un Natale di solidarietà per i bambini in difficoltà

Fino al 19 dicembre torna il Regalo Sospeso Varese, l’iniziativa solidale (partita il 24 novembre di quest’anno) che permette a chiunque di donare un pensiero natalizio a famiglie e bambini in difficoltà economica della provincia. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa coinvolge quest’anno un numero record di esercizi commerciali aderenti e rilancia l’obiettivo: superare gli oltre 800 doni raccolti nel 2024.

Un gesto semplice che moltiplica i sorrisi

Il principio è quello del caffè sospeso napoletano: si entra in un negozio che partecipa all’iniziativa, si acquista un regalo e lo si lascia “in sospeso”. I pacchi raccolti saranno poi destinati alle associazioni del territorio che si occupano di famiglie in difficoltà, trasformandosi in regali per chi altrimenti non potrebbe permetterseli.

Un progetto nato dal basso e cresciuto in cinque anni

Il Regalo Sospeso è nato nel 2021 da un gruppo di mamme con il desiderio di rendere il Natale più sereno per tutti. Oggi è una rete solidale diffusa che coinvolge negozi, volontari e associazioni. La partecipazione è cresciuta di anno in anno, confermando la grande risposta della comunità varesina.

Tra le realtà beneficiarie dell’iniziativa ci sono Mamme in cerchio di Azzate, Gli amici del Pezzettino ODV di Lozza, Cuori Eroi di Varese e La casa del giocattolo solidale di Varese.

Dove partecipare: i negozi aderenti

Sono più di venti le attività che hanno aderito nel 2025. Ecco di seguito l’elenco che quest’anno si arricchisce di altri negozi aderenti non solo a Varese, ma anche in provincia e nel Comasco.

Viggiù

Cartoleria TRE B – Via Roma 104

Casbeno (Varese)

Cartolibreria Gian-Pi – Via Montebello 3

Cantello

Cartoleria Gio.Pro.Cart – Piazza Europa

Gazzada

Cartoleria Lorenzoni – Via Morazzone 1

Varese

Chicco – Via Francesco Caracciolo 87

Città del Sole – Via Carlo Croce 5

Crazy Comics – Via Medaglie d’Oro 8

Crazy Bricks and Games – Via Ernesto Cairoli 5

Dreamers – Liberi di sognare – Via Maria Virginia Staurenghi 28

Libreria degli Asinelli – Piazza della Repubblica 5 (cortile interno)

Villa Cartoleria – Via Walter Marcobi 7

Viras Cartoleria – Via Francesco Crispi 77

Outlet Videogames – Via Rimembranze 47, Biandronno (provincia di Varese)

Binago (CO)

Edicola il Quadrifoglio – Via Cesare Battisti 5

Malnate

Edicolé – Piazza Repubblica 30

Besozzo

Gatta Matta – Via XXV Aprile 6B

Junior Outlet – Via XXV Aprile 22

Mornago

Macchi Cicli – Via Cascina Bosco Grosso 41

Tradate