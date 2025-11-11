Gazzada Schianno
Storie di dolore e resistenza: a Gazzada Schianno la presentazione del libro “Era mia figlia”
Appuntamento Domenica 16 novembre, alle ore 17, presso la Sala Consiliare. Il libro di Irene Vella affronta con profondità il tema della violenza sulle donne e dei femminicidi
Domenica 16 novembre, alle ore 17, presso la Sala Consiliare di Villa De Strens, sarà presentato il libro “Era mia figlia” di Irene Vella, con la moderazione del giornalista e direttore di Rete 55, Matteo Inzaghi.
Il libro affronta con profondità il tema della violenza sulle donne e dei femminicidi, dando voce alle vittime. Ogni pagina ci ricorda che dietro le notizie ci sono persone, vite e famiglie.
Quelle pagine sembrano farsi voce e vibrare dentro di noi, toccando le corde più profonde delle nostre emozioni.
Poi si arriva a una pagina particolare, una pagina che per la nostra comunità ha un suono riconoscibile, un’intensità diversa.
A quella voce riusciamo a dare un volto, un timbro, un’emozione, perché quella storia l’avevamo già sentita, perché era parte di noi.
In quelle righe si parla di Daniele, e il ricordo si fa più vicino, più personale. E in quel momento le distanze si annullano: non diciamo più “poteva essere mia figlia”, ma comprendiamo, con dolore e consapevolezza, che era mio figlio.
Un incontro per riflettere, ricordare e trasformare la memoria in impegno, affinché la violenza non trovi più spazio nelle nostre vite e nelle nostre comunità.
Accompagnamento musicale a cura del M° Michele Fedrigotti. L’incontro, rivolto a un pubblico adulto, è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.