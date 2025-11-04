Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
L'esponente civico iscritto al gruppo di Forza Italia a Palazzo Estense perplesso su alcuni aspetti relativi ai cambiamenti viabilistici: «Il doppio senso su via Carcano porta code e inquinamento. Spero non si riducano i parcheggi»
«Si parla da anni delle modifiche viabilistiche tra via Carcano e Largo Comolli ma né il Consiglio comunale né la Commissione competente sono stati coinvolti». Lo scrive in un comunicato il consigliere comunale Luca Boldetti, civico iscritto al gruppo di Forza Italia che aggiunge: «Credo sia opportuno approfondire la questione almeno nell’apposita Commissione, per sviscerare dubbi e perplessità che tanti consiglieri e cittadini hanno. Anche per quanto riguarda le tempistiche e la concomitanza con altri cantieri, tra cui quello – inutile – di Piazzale Trento previsto dal progetto stazioni». (nella foto un tratto di via Carcano)
La nuova viabilità, che interessa una vasta area che va da viale Milano a via Ledro, e riguarda anche via Adamoli, via Carcano, via Merini e via Cairoli, cambia radicalmente l’assetto del traffico in tutto il comparto di Biumo Inferiore e della zona delle stazioni nord, toccando anche viale Belforte: tutte aree interessate da un alto livello di traffico automobilistico. E proprio su questo punto si concentrano le perplessità di Boldetti: «Il mio dubbio è che su Largo Comolli, uno spazio “chiuso” dalla ferrovia e da diversi palazzi dove non ci sono possibilità di allargare la strada, si concentri un flusso di traffico insostenibile. Oggi, su Largo Comolli confluiscono solo i veicoli provenienti da via Carcano e da via Casula; con la nuova viabilità, le auto proverrebbero anche da via Ledro e via Adamoli, con flussi quasi raddoppiati».
«Inoltre – prosegue Boldetti – il doppio senso di marcia su via Carcano porterebbe maggiori code e inquinamento, vista la riduzione delle corsie in direzione Largo Comolli da due/tre a una, e anche ulteriore traffico in Largo IV Novembre, già sotto stress. Per questo, sono assolutamente contrario a queste novità, ma mi piacerebbe potermi confrontare con chi ha preso queste decisioni.»
Il consigliere di minoranza di Palazzo Estense conclude toccando un altro tema, quello dei parcheggi: «L’unico aspetto che trovo positivo nelle modifiche viabilistiche è il doppio senso di marcia su viale Milano e l’inversione della direzione di via Adamoli, che evitano di fare giri troppo lunghi e dovrebbero ridurre il traffico su Piazza XXVI Maggio. Tuttavia, l’auspicio è che queste novità non portino all’ennesima riduzione di parcheggi su strada a ridosso del centro, in un’area già molto penalizzata sotto questo aspetto».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.